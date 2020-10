Atalanta | Romero | «Qui posso crescere molto»

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Cristianha parlato dei motivi che lo hanno portato a scegliere l’Cristian Gabriel, difensore passato questa estate dalla Juventus all’, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato dei motivi che lo hanno portato a scegliere la Dea. «Sapevo che l’erainteressata a me. Mi sono informato coi miei compagni del Genoa i quali mi hanno assicurato che a Bergamo sarei potuto. Poi l’, insieme alla Lazio, è la squadra che negli ultimi anni ha espresso il miglior calcio. Infine, sapevo che alla Juve non avrei avuto grande spazio. Io voglio continuare a giocare e imparare». Leggi su ...

Sarà la sfida del San Paolo tra il Napoli e l’Atalanta ad aprire la quarta giornata di serie A. Squadre in campo alle 15 di sabato, al centro dell’attacco nerazzurro Duvan Zapata, ex che tiene in mod ...Napoli-Atalanta si giocherà sabato 17 ottobre 2020 allo stadio ... Centrocampo con i soliti De Roon e Freuler, Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. In difesa Romero e Toloi si giocano una maglia ...