Superbike, Honda: confermato Haslam per il 2021, c'è il rinnovo (Di giovedì 15 ottobre 2020) LEGGI ANCHE Ducati, Superbike: Michael Ruben Rinaldi pilota ufficiale del team Aruba.it Racing All'Estoril le 100 presenze di Haslam " Nell'ultimo Round dell'Estoril, Haslam potrà festeggiare la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 ottobre 2020) LEGGI ANCHE Ducati,: Michael Ruben Rinaldi pilota ufficiale del team Aruba.it Racing All'Estoril le 100 presenze di" Nell'ultimo Round dell'Estoril,potrà festeggiare la ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Superbike, Honda: confermato Haslam per il 2021, c’è il rinnovo - Gazzetta_it : Superbike, Honda: confermato Haslam per il 2021, c’è il rinnovo - motorboxcom : #WSBK Con l'annuncio del rinnovo di #Haslam con #Honda, tutti i 5 team ufficiali hanno completato la line up per il… -