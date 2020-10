Francesca Pepe al GF Vip sono stata vittima perché ero meno famosa (Di giovedì 15 ottobre 2020) All’interno del “GF Vip” Franceska Pepe è rimasta solo due settimane, ma ha fatto molto parlare di sè. All’inizio della sua avventura nel reality ha avuto problemi soprattutto con Tommaso Zorzi, che però poi su di lei ha cambiato opinione. Appena entrata, Zorzi l’aveva considerata una come “vittima sacrificale”: “Appena sono entrata – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” – mi aveva adocchiato come la prima vittima sacrificale in quanto non famosa come altri concorrenti, poi gli ho dato filo da torcere e, tra liti e scherzi, forse ha capito che potevo essere un’ottima complice. Penso sia intelligente, del resto chi cambia opinione lo è. Ha iniziato lui a provocarmi, io gli ho solo fatto ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 15 ottobre 2020) All’interno del “GF Vip” Franceskaè rimasta solo due settimane, ma ha fatto molto parlare di sè. All’inizio della sua avventura nel reality ha avuto problemi soprattutto con Tommaso Zorzi, che però poi su di lei ha cambiato opinione. Appena entrata, Zorzi l’aveva considerata una come “sacrificale”: “Appenaentrata – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” – mi aveva adocchiato come la primasacrificale in quanto noncome altri concorrenti, poi gli ho dato filo da torcere e, tra liti e scherzi, forse ha capito che potevo essere un’ottima complice. Penso sia intelligente, del resto chi cambia opinione lo è. Ha iniziato lui a provocarmi, io gli ho solo fatto ...

foundyourself1 : RT @Horansvoice_: Servirebbe una Francesca pepe che urla a Lucrezia CIAO COMODINOOOO #uominiedonne - Horansvoice_ : Servirebbe una Francesca pepe che urla a Lucrezia CIAO COMODINOOOO #uominiedonne - Dadan18340073 : RT @FonteUfficiale: Il 'confronto' trash tra Vittorio Sgarbi e Francesca Pepe a 'Live non è la D'Urso' Il video: - Peppe803 : RT @FonteUfficiale: Il 'confronto' trash tra Vittorio Sgarbi e Francesca Pepe a 'Live non è la D'Urso' Il video: - SaraPalomba2 : RT @FonteUfficiale: Il 'confronto' trash tra Vittorio Sgarbi e Francesca Pepe a 'Live non è la D'Urso' Il video: -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pepe Signorini ha svelato il vero motivo per cui Franceska è stata lasciata Novella 2000 Avete mai visto la mamma di Francesca Pepe? Due gocce d’acqua [FOTO]

Nonostante sia stata nella casa per pochi giorni, Francesca Pepe è stata tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Classe 1992 la ragazza è una modella e influencer co ...

Francesca Pepe, Signorini: “L’ex l’ha lasciata perché spendeva troppo”

Alfonso Signorini a Casa Chi ha ammesso che l'ex fidanzata di Francesca Pepe l'ha lasciata perché lei spendeva tutti i suoi soldi.

Nonostante sia stata nella casa per pochi giorni, Francesca Pepe è stata tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Classe 1992 la ragazza è una modella e influencer co ...Alfonso Signorini a Casa Chi ha ammesso che l'ex fidanzata di Francesca Pepe l'ha lasciata perché lei spendeva tutti i suoi soldi.