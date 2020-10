Calciomercato Juventus, dal Barcellona con lo sconto: Pirlo esulta? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Resta caldo l’asse Juventus–Barcellona dopo lo scambio fra Pjanic (diventato blaugrana) e Arthur (sbarcato alla Continassa). Nel corso delle passate sessioni di mercato, secondo alcune indiscrezioni, il club bianconero e la società catalana avrebbero discusso di Ousmane Dembelè, o meglio il Barcellona avrebbe offerto il francese alla Juventus. Le due società, tuttavia, non avrebbero trovato un accordo sul trasferimento del giocatore, ma potrebbero esserci delle novità importanti nell’immediato futuro. Paratici osserva attentamente gli sviluppi di Calciomercato per affondare il colpo al momento giusto: ecco tutti gli ultimi sviluppi che, secondo le ultime notizie, potrebbero presto far esultare Andrea Pirlo e staff. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Resta caldo l’assedopo lo scambio fra Pjanic (diventato blaugrana) e Arthur (sbarcato alla Continassa). Nel corso delle passate sessioni di mercato, secondo alcune indiscrezioni, il club bianconero e la società catalana avrebbero discusso di Ousmane Dembelè, o meglio ilavrebbe offerto il francese alla. Le due società, tuttavia, non avrebbero trovato un accordo sul trasferimento del giocatore, ma potrebbero esserci delle novità importanti nell’immediato futuro. Paratici osserva attentamente gli sviluppi diper affondare il colpo al momento giusto: ecco tutti gli ultimi sviluppi che, secondo le ultime notizie, potrebbero presto farre Andreae staff. LEGGI ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - calciomercatoit : ???#JuventusNapoli - #Agnelli: 'In questa vicenda siamo collaterali' - PirataPantani10 : La rinconferma di Paratici come capo dell'area sportiva della #Juventus non è meritata, visti i fallimenti delle su… - TacaLaMarca : I voti al #calciomercato della #SerieA: Atalanta 7.5, Benevento 6, Bologna 6, Cagliari 5.5, Crotone 5.5, Fiorentina… - infoitsport : Calciomercato Juventus, nuovo ruolo per Paratici: la decisione del Cda -