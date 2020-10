Italia-Olanda, Pellegrini deluso: “C’è del rammarico, è mancata un pò di fortuna” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'Italia impatta 1-1 nella sfida di Nations League contro l'Olanda, a Pellegrini ha risposto Van de Beek.Il centrocampista azzurro in forza alla Roma che è stato il protagonista della gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport."Mi sento a mio agio in questa Nazionale anche se credo che tutti godano di tranquillità, c'è un bellissimo ambiente. Sono contento per il gol e per la prestazione, c'è un piccolo rammarico ma vogliamo vincere la prossima. Mio gol? Barella è stato bravissimo a vedermi, l'uno contro uno l'ho vinto io superando Cilessen. Sono contentissimo di aver segnato perché il gol mi mancava da tempo. Abbiamo avuto un paio di occasioni dove potevamo raddoppiare però l'Olanda è una grande squadra e lo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'impatta 1-1 nella sfida di Nations League contro l', aha risposto Van de Beek.Il centrocampista azzurro in forza alla Roma che è stato il protagonista della gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport."Mi sento a mio agio in questa Nazionale anche se credo che tutti godano di tranquillità, c'è un bellissimo ambiente. Sono contento per il gol e per la prestazione, c'è un piccoloma vogliamo vincere la prossima. Mio gol? Barella è stato bravissimo a vedermi, l'uno contro uno l'ho vinto io superando Cilessen. Sono contentissimo di aver segnato perché il gol mi mancava da tempo. Abbiamo avuto un paio di occasioni dove potevamo raddoppiare però l'è una grande squadra e lo ...

