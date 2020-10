Csm, niente nomina in Cassazione per Davigo anche se aveva i requisiti. Rinviato il voto sul pensionamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) niente da fare per Piercamillo Davigo. Il dottor Sottile di Mani Pulite non sarà presidente aggiunto della Cassazione, né verrà risarcito della mancata nomina che secondo una sentenza del Consiglio di Stato gli spettava di diritto. A stabilirlo è stato il Csm, riunito in plenum a Palazzo dei Marescialli, dopo aver studiato attentamente il dossier. Davigo aveva più requisiti per ricoprire quel ruolo rispetto al suo antagonista Domenico Carcano, ma ormai l’incarico è legittimamente occupato dallo scorso luglio da Margherita Cassano. Senza contare che il leader di Autonomia e Indipendenza è alla soglia dei 70 anni: il 21 ottobre scatterà il pensionamento e non c’è più tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020)da fare per Piercamillo. Il dottor Sottile di Mani Pulite non sarà presidente aggiunto della, né verrà risarcito della mancatache secondo una sentenza del Consiglio di Stato gli spettava di diritto. A stabilirlo è stato il Csm, riunito in plenum a Palazzo dei Marescialli, dopo aver studiato attentamente il dossier.piùper ricoprire quel ruolo rispetto al suo antagonista Domenico Carcano, ma ormai l’incarico è legittimamente occupato dallo scorso luglio da Margherita Cassano. Senza contare che il leader di Autonomia e Indipendenza è alla soglia dei 70 anni: il 21 ottobre scatterà ile non c’è più tempo ...

