Uno dei cofondatori ha lasciato OnePlus (Di martedì 13 ottobre 2020) Carl Pei lascia OnePlus. Dopo sette anni il cofondatore del marchio nato a Shenzhen nel 2013 si stacca quindi da Pete Lau, compagno di avventura e attuale amministratore delegato del produttore di proprietà di Bbk Electronics. Una mossa inattesa, almeno nei tempi, poiché domani sarà presentato OnePlus 8T, anche se finora né il diretto interessato, né la società cinese hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Ma il nome di Pei, intanto, non è più tra i ruoli apicali dell’azienda. Figura decisiva per il rapido successo di OnePlus, che in principio aveva catalizzato l’attenzione degli appassionati portando al limite il concetto qualità-prezzo caro a tutte le aziende cinesi che puntano a diffondersi a livello mondiale, con smartphone di ottimo livello ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) Carl Pei lascia. Dopo sette anni il cofondatore del marchio nato a Shenzhen nel 2013 si stacca quindi da Pete Lau, compagno di avventura e attuale amministratore delegato del produttore di proprietà di Bbk Electronics. Una mossa inattesa, almeno nei tempi, poiché domani sarà presentato8T, anche se finora né il diretto interessato, né la società cinese hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Ma il nome di Pei, intanto, non è più tra i ruoli apicali dell’azienda. Figura decisiva per il rapido successo di, che in principio aveva catalizzato l’attenzione degli appassionati portando al limite il concetto qualità-prezzo caro a tutte le aziende cinesi che puntano a diffondersi a livello mondiale, con smartphone di ottimo livello ...

emergency_ong : 'È un paradosso aprire una nuova clinica privata quando si sono chiusi cinque ospedali pubblici. Non era meglio rim… - borghi_claudio : Ho spiegato in commissione bilancio qualcosa sul recovery fund. Uno dei vantaggi di non essere più presidente è il recupero della parola. - Corriere : ?? L’azienda farmaceutica ha temporaneamente interrotto lo sviluppo di un potenziale vaccino contro il Covid-19 a ca… - egadistar : RT @SalvoBulgarella: ???????????????????? LO ribadisco Uno dei pochi Enti Italiani All'estero da esserne orgogliosi #ComunitàdiSantEgidio https://t… - darebts : @smilingforjimin no a quanto pare non ho uno dei programmi che serve per vederla, insomma sono stupida io che l’ho… -