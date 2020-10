Nuovo balzo dei contagi da Covid. Preoccupano i ricoveri in terapia intensiva (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - In crescita la curva epidemica in Italia: 5.901 casi oggi (ieri 4.619), con 112.544 tamponi, quasi 30 mila più di ieri ma meno del record di 130 mila raggiunto la scorsa settimana. Rimane in crescita anche il trend dei decessi, oggi 41 (ieri 39, domenica 26), cui si affianca un aumento sempre più sostenuto delle terapie intensive, +62 oggi (ieri +32). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Era dal 28 marzo che non si registravano numeri così alti. La regione con più casi è la Lombardia (+1.080), seguita da Campania (+635), Piemonte (585), Lazio (579, record di sempre) e Veneto (485). Nessuna regione a zero casi, la migliore è la Basilicata con 8 nuovi contagi. Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 365.467. Mentre i decessi complessivi sono 36.246. In ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - In crescita la curva epidemica in Italia: 5.901 casi oggi (ieri 4.619), con 112.544 tamponi, quasi 30 mila più di ieri ma meno del record di 130 mila raggiunto la scorsa settimana. Rimane in crescita anche il trend dei decessi, oggi 41 (ieri 39, domenica 26), cui si affianca un aumento sempre più sostenuto delle terapie intensive, +62 oggi (ieri +32). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Era dal 28 marzo che non si registravano numeri così alti. La regione con più casi è la Lombardia (+1.080), seguita da Campania (+635), Piemonte (585), Lazio (579, record di sempre) e Veneto (485). Nessuna regione a zero casi, la migliore è la Basilicata con 8 nuovi. Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 365.467. Mentre i decessi complessivi sono 36.246. In ...

