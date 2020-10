Novità Coronavirus | i cani potrebbero scovare i positivi

Leggi su chenews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Appositamente addestrati, sembra che questi intelligentissimi animali, siano in grado dialcune malattie ed anche il Covid. Fonte foto: (Pixabay)Alcuni, riconoscerebbero diversi tipi di malattia, grazie al loro olfatto. Se addestrati per questo speciale motivo, sarebbero in grado di fare da tester, anche per quanto riguarda il Covid-19. In alcuni paesi, tra cui Spagna, Regno Unito, Finlandia, stanno avvenendo i primi addestramenti per questo tipo di lavoro. Ad Helsinki lo Stato ha già finanziato un esperimento e quattro, stanno lavorando presso l’aeroporto della capitale. Leggi anche>>> Vercelli, positivo al Covid: come è riuscito a contagiare 126 persone Basterebbero poche settimane d’addestramento per tutte le razze In Gran Bretagna, ne ha già parlato il The ...