Nations League, si salva la Germania. Tonfo della Spagna in Ucraina

Steccano le big nella serata di Nations League. La Germania rischia grosso contro la Svizzera e si salva solamente grazie al gol di Gnabry nella ripresa. Se la passa peggio la Spagna che cade in trasferta contro l'Ucraina. Successi per Lussemburgo, Malta e Faer Oer negli altri raggruppamenti.

I RISULTATI

League A, Gruppo 4
Germania-Svizzera 3-3
Ucraina-Spagna 1-0
Classifica: Spagna 7, Germania e Ucraina 6, Svizzera 2

League C, Gruppo 1
Azerbaigian-Cipro 0-0
Montenegro-Lussemburgo 1-2
Classifica: Lussemburgo e Montenegro 9, Azerbaigian 4, Cipro 1

League D, Gruppo 1
Lettonia-Malta 0-1
Faer Oer-Andorra 2-0
Liechtenstein-San Marino 0-0

