Napoli | finiti i posti per la dialisi per i positivi Covid | giuglianese rischia la vita

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sarebbe ancora una volta emergenzanegli ospedali campani per i pazienti. Alla nostra redazione è giunta la segnalazione di una donna di 73 anni di Giugliano, dializzata, che non riceve da venerdì le cure del caso. In questo è momento è all’esterno dell’ospedale Cotugno, dove le hanno rilasciato un documento che certifica la … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

GraalTruth : RT @SirAlexPlini: Napoli : al Cotugno finiti posti al pronto soccorso. Quale sarebbe la notizia? Qui a Roma sono anni che sono sempre pien… - Dejacopis : RT @cravune: Da uno studio temporaneo in una sauna a Põlgaste, Estonia, fino a Montesanto, Napoli, Italia. Suoni che ho rubato al Parco Ve… - SirAlexPlini : Napoli : al Cotugno finiti posti al pronto soccorso. Quale sarebbe la notizia? Qui a Roma sono anni che sono sempre pieni. #tagadala7 - cravune : Da uno studio temporaneo in una sauna a Põlgaste, Estonia, fino a Montesanto, Napoli, Italia. Suoni che ho rubato… - grandericchiuti : 6 situazione attuale al netto dei frusti sermoni pro protocollo quello che è stato abrogato di fatto domenica mentr… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli finiti

Teleclubitalia

Lo stesso discorso vale anche per il compagno di squadra ucraino, durante la gara contro la Germania in cui ha segnato su rigore il gol della bandiera dei suoi (gara finita 1-2 per la ... a ridosso ...Il polacco rompe il silenzio: "I soldi non c'entrano, volevo nuove sfide. Juve e Roma? Io avevo degli accordi, è mancato quello tra i club" ...