Immigrazione. Decreto flussi del Viminale per 30.850 lavoratori non comunitari (Di martedì 13 ottobre 2020) Lo prevede i l Decreto flussi 2020, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale.

Lo prevede il decreto flussi 2020, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. La notizia è sul sito del Viminale. Ecco in dettaglio cosa prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ...

Decreto flussi: si possono precompilare le domande

SIENA. Da oggi 13 ottobre, 30.850 datori di lavoro e lavoratori stranieri possono precompilare le domande on line collegandosi al sito internet del ...

