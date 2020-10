Ecco la città cinese in cui si sono eseguiti 3 milioni di tamponi in un giorno (Di martedì 13 ottobre 2020) Ecco la città cinese in cui si sono eseguiti 3 milioni di tamponi in un giorno. Controllo di massa dopo focolaio in un ospedale del luogo A Qingdao, in Cina, eseguiti 3 milioni di tamponi in un solo giorno dopo il focolaio creatosi in un ospedale del luogo. Tutti i tamponi hanno dato esito negativo. … L'articolo Ecco la città cinese in cui si sono eseguiti 3 milioni di tamponi in un giorno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020)la cittàin cui sidiin un. Controllo di massa dopo focolaio in un ospedale del luogo A Qingdao, in Cina,diin un solodopo il focolaio creatosi in un ospedale del luogo. Tutti ihanno dato esito negativo. … L'articolola cittàin cui sidiin unproviene da www.meteoweek.com.

