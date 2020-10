Covid, in Gran Bretagna 17mila contagi e record di morti da giugno: 143 in 24 ore. Parigi, “terapie intensive all’80% entro il 24 ottobre” (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiusure mirate in Regno Unito, dove anche oggi si sono registrati 17mila casi e il record di vittime da giugno, coprifuoco notturno in Belgio, verso la chiusura dei ristoranti in Olanda, dove si è registrato anche un nuovo record di 7.400 casi in un giorno, ed Emmanuel Macron che in Francia si prepara ad annunciare nuove restrizioni alla Nazione. I governi di tutta Europa, dove in settimana si è toccata la più alta incidenza settimanale di nuovi casi dall’inizio della pandemia con 700mila positivi, corrono ai ripari di fronte all’impennata dei contagi da Covid-19 e all’aumento della pressione sugli ospedali. Mentre in Italia il nuovo dpcm prevede una stretta alla movida e alle feste in casa in modo simile a quanto sta accadendo in Baviera, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiusure mirate in Regno Unito, dove anche oggi si sono registraticasi e ildi vittime da, coprifuoco notturno in Belgio, verso la chiusura dei ristoranti in Olanda, dove si è registrato anche un nuovodi 7.400 casi in un giorno, ed Emmanuel Macron che in Francia si prepara ad annunciare nuove restrizioni alla Nazione. I governi di tutta Europa, dove in settimana si è toccata la più alta incidenza settimanale di nuovi casi dall’inizio della pandemia con 700mila positivi, corrono ai ripari di fronte all’impennata deida-19 e all’aumento della pressione sugli ospedali. Mentre in Italia il nuovo dpcm prevede una stretta alla movida e alle feste in casa in modo simile a quanto sta accadendo in Baviera, le ...

