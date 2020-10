Consigli di buonsenso per vivere in casa (senza panico da lockdown) (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 3 aprile 2020 (foto: Elena Piccini/Fototeca Gilardi/Getty Images)È indubbio che nei prossimi mesi ci troveremo a passare più tempo in casa rispetto al solito. Perché lo smart working per molti prosegue (sono numerose le aziende che hanno annunciato che il telelavoro andrà avanti fino a gennaio, mentre altre fanno rientrare i dipendenti in ufficio a turni, qualche giorno a settimana). Perché tanti continuano a scegliere di evitare di andare in palestra o al ristorante. Perché basterà un raffreddore a fare scattare l’allerta in tutta la famiglia. Perché l’arrivo del freddo limiterà le attività all’aperto. E perché l’acuirsi dei contagi potrebbe comunque portare a nuove restrizioni limitate a certe zone e ad alcuni aspetti delle nostre vite. Quindi, meglio ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 3 aprile 2020 (foto: Elena Piccini/Fototeca Gilardi/Getty Images)È indubbio che nei prossimi mesi ci troveremo a passare più tempo inrispetto al solito. Perché lo smart working per molti prosegue (sono numerose le aziende che hanno annunciato che il telelavoro andrà avanti fino a gennaio, mentre altre fanno rientrare i dipendenti in ufficio a turni, qualche giorno a settimana). Perché tanti continuano a scegliere di evitare di andare in palestra o al ristorante. Perché basterà un raffreddore a fare scattare l’allerta in tutta la famiglia. Perché l’arrivo del freddo limiterà le attività all’aperto. E perché l’acuirsi dei contagi potrebbe comunque portare a nuove restrizioni limitate a certe zone e ad alcuni aspetti delle nostre vite. Quindi, meglio ...

filipio_ : @ve_mauro Magari in Svezia e Giappone i 'blandi consigli' sono rispettati e recepiti con buonsenso, la butto lì - SilviaVentura19 : @PaoloRovis Ci si affida al buonsenso che finora in tanti non hanno dimostrato. Se la gente non seguirà i consigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli buonsenso Amandola: Diamanti a Tavola. Buon senso vorrebbe che venisse annullata per motivi di prevenzione. La minoranza scrive al sindaco Vivere Fermo I consigli definitivi per struccarsi nel modo corretto

Fondamentale nella beauty routine, è il tempo speso in una accurata pulizia serale della pelle, utile per rimuovere la coltre di sporco che ogni giorno smog, sebo e trucco formano sul nostro viso, occ ...

"Competenza e buonsenso per vincere grandi sfide"

Il sindaco al debutto in Consiglio: trasparenza, ascolto e partecipazione "Da oggi tutti al lavoro per realizzare il cambiamento chiesto dai cittadini" ...

Fondamentale nella beauty routine, è il tempo speso in una accurata pulizia serale della pelle, utile per rimuovere la coltre di sporco che ogni giorno smog, sebo e trucco formano sul nostro viso, occ ...Il sindaco al debutto in Consiglio: trasparenza, ascolto e partecipazione "Da oggi tutti al lavoro per realizzare il cambiamento chiesto dai cittadini" ...