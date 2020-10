“C’era da aspettarselo…” Alessandro Gassmann | la notizia è di poco fa E di sicuro gli ha cambiato la giornata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Un classico di ogni giorno: vedere chi la sera prima l’ha spuntata in tv. Partiamo subito con la prima serata di lunedì 12 ottobre 2020 che vede trionfare la fiction “Io ti cercherò” su Rai 1! Sale il Grande Fratello Vip, nel frattempo, con la nona puntata. Invece, non totalizza un buon risultato il documentario Chiara Ferragni – Unposted su Rai 2. Scendendo nel dettaglio, la serie tv consu Rai Uno ha intrattenuto ben 4.649.000 di telespettatori, registrando uno share del 19.5%. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini ha conquistato la presenza di 3.120.000 di telespettatori con il 18.7% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 1.347.000 di telespettatori – 25.7%). Batosta sulla Rai per Chiara Ferragni – Unposted ha tenuto incollati al piccolo schermo solo (si fa per dire) ...