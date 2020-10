Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 12 OTTOBREORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLAFIUMICINO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE, UN INVITO ALL’ATTENZIONE QUINDI PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E APPIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA TOR CERVARA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA DIRETTISSIMA...