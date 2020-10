Giro d’Italia 2020, il bilancio della prima settimana: tra ritiri e sorprese regna l’incertezza (Di lunedì 12 ottobre 2020) Primo giorno di riposo al Giro d’Italia 2020, che in attesa di ripartire domani con la decima tappa da Lanciano a Tortoreto offre diversi spunti di interesse al termine della prima settimana di corsa. Un’edizione stravolta e comunque destinata a passare alla storia, con i ritiri e i colpi di scena delle tappe iniziali che hanno reso ancora più incerta la Corsa Rosa: gli abbandoni di Miguel Angel Lopez, Aleksandr Vlasov, Geraint Thomas e Simon Yates hanno privato lo spettacolo di alcuni dei principali interpreti ma allo stesso tempo hanno aperto a tante ipotesi potenzialmente molto affascinanti. A poco meno di metà Giro l’impressione è che in tanti sentano la pressione e la pesantezza di un’occasione forse unica. Trionfare in ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Primo giorno di riposo ald’Italia, che in attesa di ripartire domani con la decima tappa da Lanciano a Tortoreto offre diversi spunti di interesse al terminedi corsa. Un’edizione stravolta e comunque destinata a passare alla storia, con ie i colpi di scena delle tappe iniziali che hanno reso ancora più incerta la Corsa Rosa: gli abbandoni di Miguel Angel Lopez, Aleksandr Vlasov, Geraint Thomas e Simon Yates hanno privato lo spettacolo di alcuni dei principali interpreti ma allo stesso tempo hanno aperto a tante ipotesi potenzialmente molto affascinanti. A poco meno di metàl’impressione è che in tanti sentano la pressione e la pesantezza di un’occasione forse unica. Trionfare in ...

