Covid-19, la Circolare del Ministero: ridotti quarantena e isolamento (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso una propria Circolare, il Ministero della Salute ha ufficializzato le nuove direttive per ciò che concerne la quarantena. "L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 – così la Circolare – si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e ...

