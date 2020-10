Tina Cipollari rivela: “ecco perché Patrizia De Blanck ce l’ha con me” (Di domenica 11 ottobre 2020) Grande Fratello Vip quest’anno è un fiume in piena, soprattutto se tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia troviamo Patrizia De Blanck. La contessa nei giorni scorsi ha fatto intendere che tra lei e Tina Cipollari non scorrerebbero ormai buoni rapporti da tempo, non motivando il perché di questo astio. Il tutto è avvenuto durante un collegamento in diretta con Alfonso Signorini. Il conduttore, dopo un litigio tra Adua del Vesco e la stessa contessa, ha domandato: Chi ti sta più antipatica tra le due Patrizia, Adua o Tina Cipollari?Alfonso Signorini Senza dubitare un solo istante Patrizia ha risposto con il nome dell’opinionista più famosa della televisione italiana, ... Leggi su trendit (Di domenica 11 ottobre 2020) Grande Fratello Vip quest’anno è un fiume in piena, soprattutto se tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia troviamoDe. La contessa nei giorni scorsi ha fatto intendere che tra lei enon scorrerebbero ormai buoni rapporti da tempo, non motivando il perché di questo astio. Il tutto è avvenuto durante un collegamento in diretta con Alfonso Signorini. Il conduttore, dopo un litigio tra Adua del Vesco e la stessa contessa, ha domandato: Chi ti sta più antipatica tra le due, Adua o?Alfonso Signorini Senza dubitare un solo istanteha risposto con il nome dell’opinionista più famosa della televisione italiana, ...

