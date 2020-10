Papa Francesco toglie Parolin dallo Ior (Di sabato 10 ottobre 2020) Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin (65 anni) non fa più parte della Commissione cardinalizia di controllo sullo Ior. La decisione del Papa è stata comunicata il 21 settembre, tre giorni prima della “destituzione“ del cardinale Angelo Becciu che nel 2014 aveva aveva dato il via (con l’ok dei superiori, si è sempre difeso). Parolin che era stato nominato il 16 dicembre 2013, non ha quindi concluso i due quinquenni di mandato normalmente previsti. Sarà rimpiazzato dal cardinale italiano Giuseppe Petrocchi arcivescovo de L’Aquila, che secondo il solitamente ben informato periodico spagnolo Religion Digital potrebbe essere addirittura il prossimo Segretario di Stato. Il Papa ha anche cambiato altri due cardinali commissari dello Ior, con il prefetto di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Il segretario di Stato Vaticano Pietro(65 anni) non fa più parte della Commissione cardinalizia di controllo sullo Ior. La decisione delè stata comunicata il 21 settembre, tre giorni prima della “destituzione“ del cardinale Angelo Becciu che nel 2014 aveva aveva dato il via (con l’ok dei superiori, si è sempre difeso).che era stato nominato il 16 dicembre 2013, non ha quindi concluso i due quinquenni di mandato normalmente previsti. Sarà rimpiazzato dal cardinale italiano Giuseppe Petrocchi arcivescovo de L’Aquila, che secondo il solitamente ben informato periodico spagnolo Religion Digital potrebbe essere addirittura il prossimo Segretario di Stato. Ilha anche cambiato altri due cardinali commissari dello Ior, con il prefetto di ...

E in occasione delle nuova bellissima Enciclica di Papa Francesco sulla fraternità che abbatte ogni muro ne ricordiamo la precedente Laudato sì in cui si raccomanda un'ecologia integrale quale nuovo ...

Grazie al Signore, che ha fatto cose tanto belle nella sua breve ma intensa vita. Grazie a papa Francesco che ha fatto questo regalo alla Chiesa, riconoscendo in Carlo un modello di santità ...

