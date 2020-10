Fortnite, Apple può continuare a vietarla. Schiaffo a Epic Games (Di sabato 10 ottobre 2020) CUPERTINO, California, - Due schiaffi a Epic Games. Nella battaglia contro Apple sul popolarissimo videogioco Fortnite, due giudici danno ragione al colosso di Cupertino con altrettante sentenze. La ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) CUPERTINO, California, - Due schiaffi a. Nella battaglia controsul popolarissimo videogioco, due giudici danno ragione al colosso di Cupertino con altrettante sentenze. La ...

