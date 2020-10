Covid: India, oltre 73.000 casi in 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - L'India ha registrato oltre 73mila casi di coronavirus e quasi 1.000 decessi provocati dal morbo nelle ultime 24 ore: lo ha reso sono il ministero della Sanità del Paese, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - L'ha registrato73miladi coronavirus e quasi 1.000 decessi provocati dal morbo nelle ultime 24 ore: lo ha reso sono il ministero della Sanità del Paese, ...

CorriereQ : Covid: India, oltre 73.000 casi in 24 ore - iconanews : Covid: India, oltre 73.000 casi in 24 ore - arianna_emmemai : RT @Ruffino_Lorenzo: In India hanno fatto un maxi studio su 575.000 persone che hanno avuto contatti con 85.000 casi di Covid-19. Il 71% de… - filipposentuti : RT @Focus_it: Che cosa è emerso da un importante studio sulla #covid in India - Marco_chp1 : RT @Focus_it: Che cosa è emerso da un importante studio sulla #covid in India -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Covid: India, oltre 73.000 casi in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Messico, 5.263 casi in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il Messico ha registrato 5.263 casi di coronavirus e ulteriori 411 morti provocati ... il Messico è il nono Paese al mondo per numero di casi dopo Usa, India, Brasile, Russia, ...

Coronavirus: Usa, 213.532 morti su 7.656.064 contagiati

Il conteggio di Johns Hopkins mostra che gli Stati Uniti, il Brasile, l'India e il Messico sono responsabili di oltre il 50 per cento dei decessi da coronavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ...

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il Messico ha registrato 5.263 casi di coronavirus e ulteriori 411 morti provocati ... il Messico è il nono Paese al mondo per numero di casi dopo Usa, India, Brasile, Russia, ...Il conteggio di Johns Hopkins mostra che gli Stati Uniti, il Brasile, l'India e il Messico sono responsabili di oltre il 50 per cento dei decessi da coronavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ...