Coronavirus, "In Canada seconda ondata": nuove restrizioni in Ontario (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Ontario, la provincia canadese più popolosa, sono state imposte nuove restrizioni a causa dell'aumento record dei nuovi casi di Coronavirus (939 in 24 ore). Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha affermato che il Paese sta vivendo una seconda ondata di Covid-19. Il governo dell'Ontario ha fatto sapere che le misure entreranno in vigore domani, almeno 28 giorni. Tra queste le misure introdotte, il divieto di cenare al coperto nei ristoranti di Toronto e Ottawa e la chiusura di palestre e teatri. Anche la regione di Peel appena fuori Toronto vedrà le nuove restrizioni. Ad esempio, il governo chiede alla popolazione di lasciare le loro case solo per scopi essenziali.

