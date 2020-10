Mrs America | la serie tv con Cate Blanchett in esclusiva su TIMVISION Plus

seriouslyaleks : RT @TIM_vision: La vera storia del dibattito politico e culturale degli anni ’70 negli USA sull’approvazione dell’Equal Rights Amendment è… - zazoomblog : Arriva Mrs. America la serie con Cate Blanchett nei panni di anti-femminista - - #Arriva #America #serie #Blanchett… - SerenaNannelli : La #recensione della nuova #serietv #MrsAmerica da oggi su #TimVision. - Notiziedi_it : Arriva “Mrs. America”, la serie con Cate Blanchett nei panni di anti-femminista - CineGiornale1 : Mrs. America – La recensione della nuova miniserie con Cate Blanchett -

Ultime Notizie dalla rete : Mrs America

La miniserie con Cate Blanchett e tante altre attrici straordinarie, Mrs America, racconta un pezzo di storia americana, soprattutto le fratture dei movimenti femminili, ma getta anche inquietanti omb ..."Mrs. America", la nuova serie Tv in cui Cate Blanchett esordisce sul piccolo schermo, è in arrivo questa sera su TIMVISION Plus, con programmazione settimanale. In nove episodi si racconta la vera st ...