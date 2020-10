Insensato confronto dati e sul bollettino contagi Covid tra 23 marzo ed 8 ottobre per tre ragioni (Di venerdì 9 ottobre 2020) La contestualizzazione, quando si parla di Coronavirus, è tutto, ma questo assunto evidentemente è venuto meno nelle ultime ore, quando sui social ha preso piede il confronto tra il bollettino Covid del 23 marzo 2020 e quello di ieri 8 ottobre. Come se non bastassero le teorie strampalate di Trump in merito, al punto che Twitter ha deciso di oscurare alcuni suoi post di recente come vi abbiamo riportato in settimana, ora bisogna necessariamente approfondire il confronto numerico tra numeri ricavati in contesti assai differenti. La giusta lettura del confronto dati e bollettino tra contagi Covid del 23 marzo ed 8 ottobre Per quale motivo ha davvero ... Leggi su bufale (Di venerdì 9 ottobre 2020) La contestualizzazione, quando si parla di Coronavirus, è tutto, ma questo assunto evidentemente è venuto meno nelle ultime ore, quando sui social ha preso piede iltra ildel 232020 e quello di ieri 8. Come se non bastassero le teorie strampalate di Trump in merito, al punto che Twitter ha deciso di oscurare alcuni suoi post di recente come vi abbiamo riportato in settimana, ora bisogna necessariamente approfondire ilnumerico tra numeri ricavati in contesti assai differenti. La giusta lettura deltradel 23ed 8Per quale motivo ha davvero ...

