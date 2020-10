Franca Barone pubblica il brano “Be Kind” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Franca Barone pubblica il brano “Be Kind”: la canzone disponibile sulle piattaforme di streaming è estratta dal nuovo album Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “BE KIND” (Irma Records), estratto dal nuovo album di Franca Barone, in uscita prossimamente. Sullo stile elegante e sofisticato di un medium jazz in 5/4, una voce… L'articolo Franca Barone pubblica il brano “Be Kind” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020)il“Be Kind”: la canzone disponibile sulle piattaforme di streaming è estratta dal nuovo album Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “BE KIND” (Irma Records), estratto dal nuovo album di, in uscita prossimamente. Sullo stile elegante e sofisticato di un medium jazz in 5/4, una voce… L'articoloil“Be Kind” Corriere Nazionale.

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “BE KIND” (Irma Records), estratto dal nuovo album di FRANCA BARONE, in uscita prossimamente. Sullo stile elegante e sofisticato ...

