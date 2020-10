Aspi: stallo nella trattativa col governo, non accetta art.10. Lo annuncia ministra De Micheli (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione alla commissione Ambiente della Camera. La clausola è quella in cui si vincola l'accordo all'accettazione di cedere il controllo di Aspi a Cdp Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo ha detto ladelle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De, in audizione alla commissione Ambiente della Camera. La clausola è quella in cui si vincola l'accordo all'zione di cedere il controllo dia Cdp

FirenzePost : Aspi: stallo nella trattativa col governo, non accetta art.10. Lo annuncia ministra De Micheli - MPenikas : LN Tra Autostrade e Governo è ancora stallo nella trattativa. A due giorni dalla scadenza dell’ultimatum Aspi rimet… - FilippoCarmigna : Aspi, De Micheli: nuova lettera non risolve lo stallo nel negoziato @sole24ore - pengueraffaele : Nuova lettera di Aspi al governo ma la trattativa è sempre in stallo - vendutoschifoso : RT @Massimi47715989: Aspi:De Micheli,stallo trattativa,resta 'no' ad art.10 - Ultima Ora - ANSA -