WINDTRE business | al via l’innovativa soluzione e-commerce per le aziende

Roma, 6 ottobre 2020 – WINDTRE business, brand dell'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, arricchisce la sua offerta per le imprese con l'innovativo prodotto E-commerce che abilita la vendita multicanale e consente la creazione di un'efficace 'replica' digitale del proprio punto vendita, secondo il modello di sviluppo 'digital twin'. Il servizio prevede, infatti, il supporto alle aziende nella progettazione e nella gestione di negozi digitali 'chiavi in mano' completamente personalizzati, per espandere i propri canali di vendita online, aumentare la visibilità e, attraverso una User Experience ottimizzata, ...

La soluzione E-COMMERCE fa parte di Web Consultant, il pacchetto di WINDTRE BUSINESS dedicato al mercato delle PMI.

