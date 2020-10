Viviana Parisi, la Scientifica esclude impronte sul traliccio e morsi sul corpo. La procura: “Indagini sulla sua situazione psicologica” (Di martedì 6 ottobre 2020) Nessuna impronta sul traliccio e nessun morso di cani sul corpo. Contrariamente a quanto riferito dai legali di parte, i risultati degli esami della Scientifica condotti sulla struttura dell’Enel vicino alla quale è stato rinvenuto il corpo di Viviana Parisi non danno alcuna evidenza di traccia biologica. Erano stati scovati due segni, ma le analisi hanno escluso che si trattasse di impronte umane. Mentre dalle anticipazioni dei risultati dell’autopsia fornite alla procura dai medici legali incaricati, Elvira Spagnolo e Daniela Sapienza, non risultano sul corpo della dj torinese morsi di animali. Nessuna evidenza, dunque, di aggressioni esterne finora nella campagna di Caronia dove la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Nessuna impronta sule nessun morso di cani sul. Contrariamente a quanto riferito dai legali di parte, i risultati degli esami dellacondottistruttura dell’Enel vicino alla quale è stato rinvenuto ildinon danno alcuna evidenza di traccia biologica. Erano stati scovati due segni, ma le analisi hanno escluso che si trattasse diumane. Mentre dalle anticipazioni dei risultati dell’autopsia fornite alladai medici legali incaricati, Elvira Spagnolo e Daniela Sapienza, non risultano suldella dj torinesedi animali. Nessuna evidenza, dunque, di aggressioni esterne finora nella campagna di Caronia dove la ...

_DAGOSPIA_ : A DUE MESI DALLA MORTE DI VIVIANA PARISI E DEL PICCOLO GIOELE, GLI INVESTIGATORI NON SANNO NULLA… - robertamurgia : RT @Rita27546: Caronia, l'appello per salvare i cani di contrada Sorba: 'Legati a una catena tra gli escrementi, siamo scioccati' https://t… - IlMondoDiAllie : RT @Rita27546: Caronia, l'appello per salvare i cani di contrada Sorba: 'Legati a una catena tra gli escrementi, siamo scioccati' https://t… - Rita27546 : Caronia, l'appello per salvare i cani di contrada Sorba: 'Legati a una catena tra gli escrementi, siamo scioccati' - ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: Viviana Parisi: Non sono umane le tracce sul traliccio. Il risultato delle analisi sui due campioni rilevati il 25 set… -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi, la Scientifica esclude impronte sul traliccio e morsi sul corpo Il Fatto Quotidiano Viviana e Gioele: arriva un altro prezioso indizio nella terribile vicenda

Tornano a riaccendersi i fari sulla vicenda estiva di Viviana e Gioele, madre e figlio trovati morti: altro indizio prezioso sul caso ...

Viviana e le tracce sul traliccio. "Non si sa di chi siano"

Semplicemente ritengo visto che ha piovuto diverse volte che le risultanze trovate non erano tali da essere utili alla tipizzazione del campione perché sotto la soglia prevista per essere identificate ...

Tornano a riaccendersi i fari sulla vicenda estiva di Viviana e Gioele, madre e figlio trovati morti: altro indizio prezioso sul caso ...Semplicemente ritengo visto che ha piovuto diverse volte che le risultanze trovate non erano tali da essere utili alla tipizzazione del campione perché sotto la soglia prevista per essere identificate ...