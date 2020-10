Piccolo: M5S vuole fare cassa su matrimoni non celebrati (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – “Grave la bocciatura da parte della maggioranza capitolina della mozione presentata dal gruppo del Pd che chiedeva il rinvio della tassa su matrimoni e unioni civili che non si sono potute svolgere causa pandemia da Coronavirus. Il Campidoglio non puo’ far cassa sui cittadini che non hanno potuto celebrare i loro matrimoni per la situazione di emergenza genereale”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – “Grave la bocciatura da parte della maggioranza capitolina della mozione presentata dal gruppo del Pd che chiedeva il rinvio della tassa sue unioni civili che non si sono potute svolgere causa pandemia da Coronavirus. Il Campidoglio non puo’ farsui cittadini che non hanno potuto celebrare i loroper la situazione di emergenza genereale”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria

borghi_claudio : @danielacitterio @La7tv Chi lo ha messo lì? Semplice, il M5S. Loro erano il partito più grande e a loro spettava no… - marino29b : RT @avimmaisacap: I duri e puri alla @ignaziocorrao che aizzano gli italiani e gli attivisti contro il @M5S_Camera, se facessero un piccolo… - avimmaisacap : I duri e puri alla @ignaziocorrao che aizzano gli italiani e gli attivisti contro il @M5S_Camera, se facessero un p… - LeoNoeuro : Non è giusto evadere e non fatelo. Ma è indubbio che l'evasione fiscale del piccolo è l'unica arma rimasta per sopr… - mattinodipadova : RT @fabord: #Scissione? Nello scontro tra il #PartitoDelServer e il #PartitoDelPalazzo è difficile capire persino chi esce da cosa, e per f… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccolo M5S M5S nel caos, gli eletti: “Basta con Rousseau”. Fico: “No alle scissioni” Il Piccolo Sondaggi politici, il processo a Salvini fa crescere la Lega: cala M5s

Secondo i sondaggi politici di Swg, la Lega è il partito che cresce maggiormente in quest'ultima settimana, con un incremento dell'1% sugli avversari.

Vince Grillo, quello 'sbagliato' M5S in Sicilia ai minimi Termini

I numeri di una sconfitta. Il tramonto del Movimento in Sicilia, oppure se volete: M5S in Sicilia ai minimi Termini, un’immagine che offre lo spaccato di una luce declinante, è narrato dalla crudeltà ...

Secondo i sondaggi politici di Swg, la Lega è il partito che cresce maggiormente in quest'ultima settimana, con un incremento dell'1% sugli avversari.I numeri di una sconfitta. Il tramonto del Movimento in Sicilia, oppure se volete: M5S in Sicilia ai minimi Termini, un’immagine che offre lo spaccato di una luce declinante, è narrato dalla crudeltà ...