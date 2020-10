Coronavirus: Gualtieri, 'interventi per 100 mld in 2020, oltre il 6% del pil' (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Per affrontare l'emergenza Coronavirus "il Governo ha adottato interventi economici imponenti, che nel complesso ammontano a 100 miliardi in termini di impatto sull'indebitamento netto della Pa nel 2020 (oltre il 6 per cento del pil), a cui va aggiunto l'ammontare senza precedenti delle garanzie pubbliche sulla liquidità". A ricordarlo, nella premessa alla Nadef, è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri sottolineando che queste risorse "hanno finanziato provvedimenti volti a limitare le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e sulla tenuta del sistema produttivo, oltre a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie al contenimento della pandemia". La crisi, rileva ancora ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Per affrontare l'emergenza"il Governo ha adottatoeconomici imponenti, che nel complesso ammontano a 100 miliardi in termini di impatto sull'indebitamento netto della Pa nelil 6 per cento del pil), a cui va aggiunto l'ammontare senza precedenti delle garanzie pubbliche sulla liquidità". A ricordarlo, nella premessa alla Nadef, è il ministro dell'Economia, Robertosottolineando che queste risorse "hanno finanziato provvedimenti volti a limitare le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e sulla tenuta del sistema produttivo,a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie al contenimento della pandemia". La crisi, rileva ancora ...

