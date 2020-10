Scuola | Azzolina | Finora contagiati 1 492 studenti | lo 0 | 021% del totale

matteosalvinimi : Il ministro della Salute, litigando col ministro dello Sport, dice che #JuventusNapoli non si gioca e che la scuola… - Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione ringrazia i prof in occasione della #Giornata Mondiale degli insegnanti: 'Ottimo lavoro… - Corriere : Azzolina: «Pochi contagi a scuola: secondo i dati positivi solo due alunni su diecimila» - clikservernet : Scuola, Azzolina: “Contagiati 349 insegnanti e 1492 studenti, sono lo 0,047% e lo 0,021% del totale” - Noovyis : (Scuola, Azzolina: “Contagiati 349 insegnanti e 1492 studenti, sono lo 0,047% e lo 0,021% del totale”) Playhitmusi… -

Il dato corrisponde allo 0,021% del totale degli studenti. Per la ministra Azzolina e il CTS «ad oggi la scuola non ha avuto impatto sull’aumento dei contagi generali, se non in modo molto residuale.Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Dalle prime valutazioni fatte è emerso che, ad oggi, la scuola non ha avuto impatto sull'aumento dei contagi generali, se non in modo molto ...