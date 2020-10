Milan | ufficiale la rescissione di Halilovic | il comunicato

Leggi su calcionews24

Alen ha rescisso il proprio contratto con il: il croato sarebbe andato in scadenza nel giugno 2021, Alen ha rescisso il proprio contratto con il, a darne comunicazione è il sito rossonero attraverso la seguente rosa. Il centrocampista croato sarebbe andato in scadenza naturale di contratto nel giugno 2021. AC comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con Alen Halilović. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.