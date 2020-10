Maltempo: crolla campanile nell’Alessandrino, nessun ferito (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Lu Monferrato. Chiesa sconsacrata risaliva a XV secolo. Il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato, è crollato. Il piccolo gioiello architettonico, appendice della chiesa risalente al Quindicesimo secolo, è collassato nella serata di ieri, alcune ore dopo che l’area era stata transennata in seguito alla … L'articolo Maltempo: crolla campanile nell’Alessandrino, nessun ferito proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Lu Monferrato. Chiesa sconsacrata risaliva a XV secolo. Ildella chiesa sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato, èto. Il piccolo gioiello architettonico, appendice della chiesa risalente al Quindicesimo secolo, è collassato nella serata di ieri, alcune ore dopo che l’area era stata transennata in seguito alla … L'articolonell’Alessandrino,proviene da www.meteoweek.com.

