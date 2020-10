Can Yaman: petizione delle fan di ‘Daydreamer’ contro un’altra famosa soap (Di lunedì 5 ottobre 2020) Can Yaman ha avuto l’ennesima dimostrazione d’affetto dalle fan: hanno addirittura lanciato una petizione perché la programmazione di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”), notoriamente sacrificata nel weekend dopo il ritorno di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, sostituisse quella de “Il Segreto”! La soap spagnola è ancora molto amata in Italia; ma ovviamente va in onda da anni e sta per chiudere anche qui, perché in patria ha avuto sempre meno ascolti. Can Yaman: petizione a Mediaset per “salvare” la soap del divo turco e cancellare “Il Segreto” Avete capito bene: le fan di Can Yaman chiedono proprio la cancellazione della ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 5 ottobre 2020) Canha avuto l’ennesima dimostrazione d’affetto dalle fan: hanno addirittura lanciato unaperché la programmazione di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”), notoriamente sacrificata nel weekend dopo il ritorno di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, sostituisse quella de “Il Segreto”! Laspagnola è ancora molto amata in Italia; ma ovviamente va in onda da anni e sta per chiudere anche qui, perché in patria ha avuto sempre meno ascolti. Cana Mediaset per “salvare” ladel divo turco e cancellare “Il Segreto” Avete capito bene: le fan di Canchiedono proprio la cancellazione della ...

