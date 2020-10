Troppo dolore Dieci anni dopo | la scelta estrema della sorella di Massimo Bossetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) In un'intervista a "Quarto grado", Lauragemella di, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, tredici, scomparsa nella serata del 26 novembre 2010, ha dichiarato che, poiché il suo motto è «guardare sempre avanti, dimenticare il passato», nei prossimi mesi cambierà il suo cognome: «Non riesco più a nominare mio fratello». Quellodisuona come un grido disperato, un gettare la spugna nella battaglia di difesa e di vicinanza al fratello, al quale, però, continua a dire di volere bene, di portarlo sempre con sé, come anche la "piccolina", cioè Yara: «Mi fa ...