Atalanta-Cagliari 5-2. Godin, esordio con gol (Di domenica 4 ottobre 2020) Cambia solo il numero dei gol che stavolta, rispetto a Torino e Lazio, sono cinque e non quattro. E per fortuna, del Cagliari, tra i pali c'è Alessio Cragno che ne toglie altrettanti. L'Atalanta è un ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 ottobre 2020) Cambia solo il numero dei gol che stavolta, rispetto a Torino e Lazio, sono cinque e non quattro. E per fortuna, del, tra i pali c'è Alessio Cragno che ne toglie altrettanti. L'è un ...

Atalanta_BC : I nostri 11! ?? Our #StartingXI to face Cagliari! ?? #AtalantaCagliari #GoAtalantaGo ???? - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 4-1 Cagliari #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *5-2 Cagliari *(Lammers 81‘) #SSFootball - Virus1979C : RT @francescoceccot: Nuovo comunicato Asl Napoli: 'Vista l'Atalanta con il Cagliari consigliamo per il Napoli almeno una ventina di giorni… - WisntonF : RT @futbolporel: Atalanta 5-2 Cagliari. Golazo de Lammers: -