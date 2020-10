Anticipazioni Il Segreto puntate dal 5 al 11 ottobre 2020 | chi è Juan Montalvo?

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 4 ottobre 2020) Nelledal 5 al 11della soap opera spagnola Ilscopriremo quale sia lo scopo dell’arrivo di. La sua presenza sarà fin da subito molto ambigua facendo temere il peggio. Che cosa sta cercando…..?Ildal 5 al 8: Pablo e Carolina continuano ad amarsi Lunedì 5– Mauricio si confronta con Francisca: Mauricio è molto felice di potersi confrontare con la sua ex padrona nonostante ora le cose siano cambiate vista la sua posizione di prestigio. A tal proposito la donna appare fredda quasi come se il suo ruolo non le consentisse più di ...