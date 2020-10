Roland Garros, Berrettini battuto da Atlmaier (Di sabato 3 ottobre 2020) Tra tutti gli azzurri che avevano nel mirino gli ottavi di finale del Roland Garros, Matteo Berrettini sembrava il più tranquillo e invece il contingente italiano alla seconda settimana degli ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 ottobre 2020) Tra tutti gli azzurri che avevano nel mirino gli ottavi di finale del, Matteosembrava il più tranquillo e invece il contingente italiano alla seconda settimana degli ...

ItaliaTeam_it : MARTI AGLI OTTAVI DEL ROLAND GARROS! ?? Martina #Trevisan rimonta e supera 1-6 7-6 6-3 la greca Maria Sakkari! RT… - ItaliaTeam_it : AVANTI ANCHE JANNIK! ?? Al Roland Garros @janniksin batte in tre set l’argentino Federico Coria e avanza agli ottav… - Eurosport_IT : Che spettacoloooo Martina #Trevisan!!!! ???? Dopo Coco Gauff, l'azzurra batte anche Maria Sakkari in rimonta e vola… - DUCAIMPERIALE : @meloccaros Ribadisco non è un fenomeno! - fanpage : Matteo Berrettini, ko che fa male contro Altmaier e avventura finita al Roland Garros -