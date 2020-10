Operazione antidroga in Valle Telesina: ai domiciliari tre persone (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme – Il Commissariato di Telese Terme, guidato da Alessandro Salzano, ha provveduto all’alba ad arrestare tre persone, un uomo di Melizzano e due persone residenti fuori provincia. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza è stata eseguita dal gip Vincenzo Landolfi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme – Il Commissariato di Telese Terme, guidato da Alessandro Salzano, ha provveduto all’alba ad arrestare tre, un uomo di Melizzano e dueresidenti fuori provincia. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza è stata eseguita dal gip Vincenzo Landolfi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

