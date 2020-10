Ultima rata Sky, Ibarra: «Niente accordi solo con la Serie A» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nell’intervista rilasciata a Prima Comunicazione, l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha parlato del futuro dei diritti televisivi, ma non solo. Ibarra ha risposto anche a proposito dei rapporti tra Sky e la Lega Serie A, soprattutto in seguito all’emergenza Coronavirus. «L’argomento diritti è un tormentone – ha esordito –, se ne parla decisamente … L'articolo Ultima rata Sky, Ibarra: «Niente accordi solo con la Serie A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nell’intervista rilasciata a Prima Comunicazione, l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo, ha parlato del futuro dei diritti televisivi, ma nonha risposto anche a proposito dei rapporti tra Sky e la LegaA, soprattutto in seguito all’emergenza Coronavirus. «L’argomento diritti è un tormentone – ha esordito –, se ne parla decisamente … L'articoloSky,: «con laA» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

