MotoGp, Quartararo: "Prenderò la moto di Valentino Rossi, non il suo posto" (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - " Sono rimasto piuttosto sorpreso perché abbiamo fatto tutto abbastanza velocemente all'inizio dell'anno. Sono davvero felice che la Yamaha abbia puntato su di me per i pRossimi due anni. Farà ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA - " Sono rimasto piuttosto sorpreso perché abbiamo fatto tutto abbastanza velocemente all'inizio dell'anno. Sono davvero felice che la Yamaha abbia puntato su di me per i pmi due anni. Farà ...

SkySportMotoGP : ? CADUTO VALENTINO ROSSI? (-7 giri ??) Quartararo vola in testa con 3' su Morbido Il LIVE ? - Vanganel : RT @gponedotcom: Tutti i live di GPOne: da Quartararo a Cadalora, ecco tutti i video: VIDEO - In questo 2020 così particolare abbiamo ospit… - FormulaPassion : #MotoGP | #Yamaha, #Quartararo: “Prenderò la moto di #Rossi, ma non il suo posto” - gponedotcom : Tutti i live di GPOne: da Quartararo a Cadalora, ecco tutti i video: VIDEO - In questo 2020 così particolare abbiam… - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Fabio #Quartararo conferma di meritare la sella di Valentino #Rossi nel biennio #MotoGP 2021-2022. Ma ammette: 'P… -