Lazio | obbligo mascherine all’aperto | stop sotto 6 anni

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Esentato anche chi svolge attività motoria. “Il presidente della Regione si accinge a firmare un’ordinanza molto importante. La prima decisione assunta è l’obbligatorietà dell’uso della mascherina anche all’aperto con due esclusioni: ai minorii seie a chi ha incompatibilità con usoe l’altra a chi svolge attività motoria”. Cosi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato in una conferenza … L'articoloall’aperto,proviene da www.meteoweek.com.

Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherina anche all’aperto nel Lazio. Lo annuncia Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità, nel corso di una conferenza stampa ...Nella Regione Lazio sta per arrivare la conferma dell’ufficialità riguardo all’obbligo della mascherina per 24 ore su 24 all’aperto. Nicola Zingaretti, in accordo con l’assessore alla Sanità D’Amato, ...