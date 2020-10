Il presidente Usa con il Covid scompiglia  i mercati | giù petrolio | euro e dollaro

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La notizia di Donald Trump positivo al test del coronavirus peggiora il sentiment dei: forte il sell off sui contratti WTI e Brent. Avvio negativo anche per Piazza Affari, ma senza scivoloni

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Segretario di Stato USA @SecPompeo. Al centro… - Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - repubblica : Trump, consigliera positiva al Covid: Il presidente Usa: 'Ho fatto il tampone, sono in quarantena con Melania' [dal… - lori_gianna : RT @riktroiani: Auguri di pronta negativizzazione al Presidente #Usa, Donald #Trump, e alla moglie #Melania. Stendiamo un velo pietoso sull… - prestia_fabio : RT @Corriere: ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Usa

Giornata positiva a Wall Street, dove tutti i principali benchmark azionari hanno terminato l’ultima sessione in rialzo, anche se stamattina tutti i future sugli indici Usa segnano un pesante calo, in ...Borse europee nervose ma senza scivoloni in partenza, nonostante resti un clima incerto per la paura di contraccolpi a Wall street dopo la positività al Covid 19 del presidente Usa Trump. Nelle prime ...