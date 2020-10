'Grande Fratello Vip', segui la sesta puntata (Di venerdì 2 ottobre 2020) Attraverso i propri social ufficiali, il ' Grande Fratello Vip ' ha diffuso un messaggio eloquente: il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) Attraverso i propri social ufficiali, il 'Vip ' ha diffuso un messaggio eloquente: il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - yeslifemagazine : Il televoto è stato annullato per un provvedimento disciplinare del Grande Fratello. Secondo voi sarebbe più giusta… - fabiofabbretti : #GFVIP: la sesta puntata in diretta minuto per minuto su -