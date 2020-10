Orban scrive alla Meloni: “Lieto che tu sia leader dei conservatori europei. È tempo di combattenti coraggiosi” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “In questi tempi così inquietanti in cui il mondo si trova ad affrontare gravi crisi economiche, politiche e morali, in Europa ci vuole unità, ragionevolezza e ci vogliono combattenti coraggiosi”. È quanto scrive il leader ungherese Viktor Orban nella lettera di congratulazioni, indirizzata a Giorgia Meloni dopo la nomina a presidente del partito dei conservatori e riformisti europei. La lettera del premier ungherese alla Meloni “Colgo l’occasione di congratularmi per i risultati della coalizione di centrodestra ottenuti alle elezioni regionali italiane. L’Italia – scrive Orban – ha bisogno di un centrodestra solido. Che protegga i nostri ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) “In questi tempi così inquietanti in cui il mondo si trova ad affrontare gravi crisi economiche, politiche e morali, in Europa ci vuole unità, ragionevolezza e ci voglionocoraggiosi”. È quantoilungherese Viktornella lettera di congratulazioni, indirizzata a Giorgiadopo la nomina a presidente del partito deie riformisti. La lettera del premier ungherese“Colgo l’occasione di congratularmi per i risultati della coalizione di centrodestra ottenuti alle elezioni regionali italiane. L’Italia –– ha bisogno di un centrodestra solido. Che protegga i nostri ...

