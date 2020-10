Nagorno-Karabakh, si rischia uno scenario Iugoslavia? (Di giovedì 1 ottobre 2020) I belligeranti non hanno raccolto gli appelli della comunità internazionale per un cessate il fuoco e nel Nagorno-Karabakh continuano i combattimenti, adombrati dallo spettro di una presenza militare turca. Il rischio, anche alla luce del punto sopra, è che il conflitto possa assumere dimensioni di gran lunga superiori a quelle attuali perché, oltre a non … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 1 ottobre 2020) I belligeranti non hanno raccolto gli appelli della comunità internazionale per un cessate il fuoco e nelcontinuano i combattimenti, adombrati dallo spettro di una presenza militare turca. Il rischio, anche alla luce del punto sopra, è che il conflitto possa assumere dimensioni di gran lunga superiori a quelle attuali perché, oltre a non … InsideOver.

Internazionale : Il Caucaso meridionale diventa il terzo fronte, insieme Siria e Libia, di un rapporto complesso e basato soprattutt… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Nagorno-Karabakh, tra i disperati in fuga sul confine azero: “Baku non ha pietà” [dal nostro inviato… - repubblica : Nagorno-Karabakh, tra i disperati in fuga sul confine azero: “Baku non ha pietà” - EURACTIVItalia : Un ampio livello di autonomia per il Nagorno-Karabakh e per le diverse comunità che lo abitano potrebbe essere la s… - BalcaniCaucaso : Siamo una generazione di guerra - Un'accorata riflessione di @arzugeybulla sul confitto in corso in Nagorno Karabak… -