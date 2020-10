Grande Fratello Vip: Massimiliano e Guenda sempre più vicini (Di giovedì 1 ottobre 2020) Durante un intimo momento in cui Massimiliano e Guenda si sono trovati lontani dal resto del gruppo l’attore ha avuto un confronto con la Goria che sembrerebbe provare qualcosa per lui. L’interesse sarà reciproco? Massimiliano, seduto in disparte con Guenda Goria, ha voluto chiarire con lei come stanno le cose. Sembra, infatti, che la ragazza abbia un interesse verso di lui. A farlo notare all’attore è stata Patrizia DeArticolo completo: Grande Fratello Vip: Massimiliano e Guenda sempre più vicini dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) Durante un intimo momento in cuisi sono trovati lontani dal resto del gruppo l’attore ha avuto un confronto con la Goria che sembrerebbe provare qualcosa per lui. L’interesse sarà reciproco?, seduto in disparte conGoria, ha voluto chiarire con lei come stanno le cose. Sembra, infatti, che la ragazza abbia un interesse verso di lui. A farlo notare all’attore è stata Patrizia DeArticolo completo:Vip:piùdal blog SoloDonna

