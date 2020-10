Flavio Insinna grande suspence all’Eredità e poi il triste finale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tutto accade nella puntata di ieri sera protagonista della ghigliottina una giovane ragazza presa a ben volere da tutti, anche per la sua giovane età dal conduttore di Rai Uno, poi in un attimo il triste finale. Flavio Insinna fiato sospeso in diretta all’Eredità, ed è successo proprio nella puntata di ieri andata in onda come sempre nella fascia preserale di Rai Uno dopo la pausa estiva. Il conduttore questa volta si è trovato a confronto con un finale davvero triste che ha riguardato una delle nuova concorrenti campionessa di puntata arrivata al fatidico gioco della ghigliottina. E quando sembrava che la giovane potesse farcela, in realtà la parola trovata non era quella giusta: “Ho visto il tuo sorriso andare via“ ha ammesso il ... Leggi su aciclico (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tutto accade nella puntata di ieri sera protagonista della ghigliottina una giovane ragazza presa a ben volere da tutti, anche per la sua giovane età dal conduttore di Rai Uno, poi in un attimo ilfiato sospeso in diretta all’Eredità, ed è successo proprio nella puntata di ieri andata in onda come sempre nella fascia preserale di Rai Uno dopo la pausa estiva. Il conduttore questa volta si è trovato a confronto con undavveroche ha riguardato una delle nuova concorrenti campionessa di puntata arrivata al fatidico gioco della ghigliottina. E quando sembrava che la giovane potesse farcela, in realtà la parola trovata non era quella giusta: “Ho visto il tuo sorriso andare via“ ha ammesso il ...

damiarena1082 : @tvdellosport @AlfredoPedulla @laballara Se ascolto @AlfredoPedulla senza guardare la TV sembra Flavio Insinna.. Da… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Flavio Insinna su “L’Eredità”: 'Per ora siamo un po’ pochi' - zazoomblog : Flavio Insinna fiato sospeso in diretta all’Eredità un triste finale - #Flavio #Insinna #fiato #sospeso - ringoringhetto : Flavio Insinna, a L'Eredità il dramma di Stefania: 'Risposta sbagliata, non posso cambiarla. Ci sono autori e notai… - zazoomblog : “Non posso…”. L’Eredità: il dramma di Stefania Flavio Insinna senza parole. “C’è il notaio…”. Quanti soldi ha perso… -